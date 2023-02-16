Посмотрите, что с ним стало: Владимир Корф из «Бедной Насти» изменился до неузнаваемости

Даниил Страхов запомнился зрителям по роли поручика Владимира Корфа в мелодраме «Бедная Настя». Артист покорил зрителей своим ярким персонажем, завоевав репутацию одного из главных дворян отечественного экрана.

Однако сам артист не был готов стать заложником только одного образа. В течение последующих лет он снимался в весьма разнообразных проектах, а ради последней роли решил полностью изменить свой стиль.

Так, в сериале «Комплекс бога» Страхов предстает перед зрителями в роли Владимира, успешного бизнесмена с навязчивыми видениями. В кадре артист красуется короткой и аккуратной стрижкой и густой бородой, которая только добавляет ему мужественности.

Как признавался сам артист, сценарий и весь образ оказались для него весьма непростыми, но он смог справиться с материалом и «полетел» в своей роли.