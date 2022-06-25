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Последствия жестоких тренировок настигли Загитову: врачи не в силах помочь

25 июня 2022 14:49
Последствия жестоких тренировок настигли Загитову: врачи не в силах помочь

Фигуристка столкнулась с таинственным недугом.

Алине Загитовой пришлось оправдываться перед фанатами за свой внешний вид. На одном из последних фото в соцсетях она появилась с опухшим лицом и очень испугала подписчиков. Чтобы те зря не били тревогу, спортсменка записала видео и объяснила, в чем ее проблема.

Оказывается, Загитова уже 4 года не может вылечиться от странной болезни. По ее словам, в некоторые дни она просыпается с опухшими глазами, а порой и вовсе ничего не видит. Разумеется, она не раз посещала врачей, но они лишь разводили руками.

«Непонятно, с чем это связано», – пожаловалась фигуристка в Телеграм-канале. Однако стоит предположить, что любые нарушения в организме олимпийской чемпионки могут быть последствиями изнурительных тренировок и травм, без которых не обойтись профессиональным спортсменам.

Напомним, что самый главный успех ждал Алину Загитову на Зимних Олимпийских Играх в Пхенчхане в 2018 году. После ее карьера пошла на спад, а в 2021 ее исключили из российской сборной. В настоящее время знаменитость участвует в ледовых шоу и вместе с Алексеем Ягудиным ведет программу «Ледниковый период».

Фото: Globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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