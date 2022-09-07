Последствия страшной аварии налицо: как изменилась Пейдж из «Зачарованных» после пластики

Роуз МакГоун стала звездой благодаря сериалу «Зачарованные». Популярное шоу открыло ей двери в яркие проекты и привлекло внимание режиссеров, однако автомобильная авария полностью изменила жизнь актрисы.

Как рассказывала сама знаменитость, во время ДТП солнцезащитные очки разбились прямо на ней и осколками травмировали лицо. Артистка была вынуждена обратиться к пластическим хирургам, чтобы сохранить свою внешность и избавиться от травм. Однако, как уверены специалисты, МакГоун сделала чересчур много омолаживающих операций.

По мнению пластических хирургов , знаменитость провела блефаропластику, ринопластику и сделала инъекции ботокса. В результате ее лицо стало более округлым, изменилась форма надбровных дуг и губ. При этом далеко не все операции и процедуры были вызваны необходимостью. Как уверены специалисты, артистка была подвержена жажде изменить свою внешность, поэтому и решилась на полностью новое лицо.

Поклонники же не скрывают, что сегодня они далеко не всегда узнают Пейдж из «Зачарованных» в МакГоун. По их мнению, лицо артистки потеряло естественность, а она выглядит значительно старше своих лет.