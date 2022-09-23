Последнюю роль Леонова не заметили: фильм с треском провалился

У Евгения Леонова была долгая и богатая на яркие роли кинокарьера – он сыграл в фильмах «Полосатый рейс», «Белорусский вокзал», «Джентльмены удачи», «Большая перемена», «Афоня», «Обыкновенное чудо» и в еще десятках знаменитых картин. Но в 90-е выдающемуся актеру стали предлагать по меньшей мере странные роли – одна из таких была в ленте «Сыскное бюро „Феликс“».

По сюжету, молодой аспирант из любви к одной красавице берет на себя виню за кражу дипломата с долларами. Но отсидев, он понимает, что коварная женщина на ворованные деньги открыла собственную коммерческую фирму. Герой в отместку крадет собачку у бывшей любимой, а та, вместо обиды, предлагает ему новый бизнес – воровать породистых собак у богатых владельцев…

В картине Леонов сыграл дядю Ваню, но не сумел спасти фильм. Ленту громили и критики, и зрители.

«Актеры играют здесь как на конвейерном производстве – без вдохновения отрабатывая положенное экранное время», «Все получилось безвкусно и пошло. Словом – скука смертная...», – писали о фильме.

Даже у самых талантливых актеров бывали свои провалы, а о поздних фильмах Евгения Леонова уже вряд ли кто-то помнит – в народной памяти артист все равно остался благодаря другим картинам.