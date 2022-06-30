Последняя песня: пророческие слова Шатунова слили в Сеть

Вскоре после похорон Юры Шатунова в Сети появилась его новая песня. По всей видимости, последнюю премьеру певца на его YouTube-канале смогли организовать близкие люди в память о нем. И слова композиции пользователи Интернета уже назвали пророческими.

«Мурашки по коже. Как будто знал и напророчил», — отметили в социальных сетях.

В лирической песне «Каждому свое» Шатунов говорил о ветре перемен, который помогает ему покинуть плен. Певец обретал долгожданную свободу и не собирался больше вспоминать прошлое, омраченное неволей. Эти метафоры поклонники Юры посчитали отсылками к его жизни, наполненной стрессами и переживаниями, поэтому в итоге лишь смерть может принести облегчение.