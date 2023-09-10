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Последняя любовь Высоцкого 40 лет счастлива в браке с копией певца: дело не только во внешности

10 сентября 2023 09:45
Последняя любовь Высоцкого 40 лет счастлива в браке с копией певца: дело не только во внешности

Поклонники предполагают, что избранница барда так и не смогла забыть его.

Последней избранницей Владимира Высоцкого стала студентка Оксана Афанасьева. Их отношения, которые длились около двух лет, были весьма насыщенными и яркими. Музыкант ревновал девушку к ее знакомым, а сама она была большой поклонницей творчества барда. И спустя три года после его смерти стала женой практически точной копии артиста.

Как оказалось, избранником Афанасьевой стал артист Леонид Ярмольник. И с ним у нее сложились идентичные отношения. Как признавался звезда ленты «Трудно быть богом», он ревнует свою супругу, они устраивают друг другу истерики и регулярно ссорятся.

«В наших отношениях было все: я дарил ей цветы, объяснялся в любви, делал гадости, провоцировал, ревновал», — признавался артист.

При этом и внешне Ярмольник похож на прославленного барда. Из-за этого многие поклонники предполагают, что Афанасьева так и не смогла забыть легенду советской сцены.

Последняя любовь Высоцкого 40 лет счастлива в браке с копией певца: дело не только во внешности
Фото: Legion-Media, Aleksandr Sternin/Russian Look/Globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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