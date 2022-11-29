Последний гражданин СССР: сценаристы «Терминала» до такого ужаса не додумались

Эта невероятная история произошла с советским космонавтом, и она достойна голливудской экранизации. Сергей Крикалев стал самым последним гражданином СССР и настоящим долгожителем в неземном пространстве.

Советский космонавт отправился в экспедицию в мае 1991 года. По плану мероприятие должно было продлиться не больше пяти месяцев, однако судьба распорядилась иначе. Когда срок экспедиции подошел к концу, Крикалева попросили остаться там еще на какое-то время. Причиной стали политические события, происходившие в СССР жарким летом 1991 года.

Никто не знал, что будет с государством дальше и что страна доживает свои последние месяцы. О Крикалеве, оставленном на орбите, на время забыли. Позднее долго не могли найти дорогостоящий корабль, чтобы отправить за ним. Наконец, весной 1992 года изможденный и обессиленный Сергей Крикалев вернулся домой, но это была уже совсем другая страна.

Его история перекликается с сюжетом фильма «Терминал» с Томом Хэнксом в главной роли. Герой прилетает в Америку, а в это время на его родине происходит военный переворот. Дороги нет ни назад, ни вперед, так что ему приходится жить на вокзале. Однако схожий случай, произошедший с нашим космонавтом, ужасает и потрясает куда сильнее, ведь человек был оторван даже от планеты. До такого не додумался бы и Спилберг.