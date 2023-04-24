Последние слова Дяди Мити из кинохита «Любовь и голуби» заставят рыдать самых стойких

В культовых фильмах внимания достойны не только главное герои, но и второстепенные персонажи. В романтической комедии «Любовь и голуби» ими стали Дядя Митя и баба Шура.

Колоритный образ этой пары и смешные реплики быстро запомнились советским зрителям. И оказалось, что актёры исполнившие роли супругов, в жизни также близки, как и на экране. Отношения между Сергеем Юрским и Натальей Теняковой начались еще задолго до съёмок фильма. Актёры познакомились на сцене театра и несмотря на то, что оба были несвободны, со временем они поняли что просто не могут скрывать свои чувства.

Супруги прожили вместе почти 50 лет и за это время успели стать единым целым. Кроме того они долгие года продолжали играть на одной сцене. Но артисты, как и все, подвержены старению. В какой-то момент сердце Юрского не выдержало и он покинул этот мир. Однако перед смертью актер вспомнил о своей большой любви к жене и кинематографу, поэтому последним, что он произнёс было «Наташа» и «конец фильма».