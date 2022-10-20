Последние съемки «настоящего» Абдулова: непоправимые изменения скрыть не удалось

Сниматься в кино Александр Абдулов начал еще в 70-х годах. В кино он играл до самой смерти. А два фильма с его участием — «Анна Каренина» и «Правосудие волков» — вышли уже после похорон. Однако некоторые фанаты актера считают, что в реальности его карьера завершилась еще в 1990-е.

Как отметил автор Дзен-канала «Я буду честно », именно на фильм «Гений» 1991 года пришлись последние съемки «настоящего» Абдулова. По мнению блогера, на момент работы над лентой Александр еще не утратил присущей ему привлекательности, а в его внешности не начали происходить необратимые изменения, как случилось позже. Поэтому его герой так легко очаровывает с экрана.

«Еще выглядел красавчиком, пусть и не идеальным, но очень обаятельным», — заметил автор.

Однако не все комментаторы согласились с этой позицией. Они привели в пример такие кинопроекты с участием Абдулова, как «Next. Следующий», «Желтый карлик», «Ледниковый период», которые были сняты в нулевые и тоже оказались довольно успешными.