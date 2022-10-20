Последние съемки «настоящего» Абдулова: непоправимые изменения скрыть не удалось
Пользователи Сети отметили одну ленту с участием артиста.
Сниматься в кино Александр Абдулов начал еще в 70-х годах. В кино он играл до самой смерти. А два фильма с его участием — «Анна Каренина» и «Правосудие волков» — вышли уже после похорон. Однако некоторые фанаты актера считают, что в реальности его карьера завершилась еще в 1990-е.
Как отметил автор Дзен-канала «Я буду честно», именно на фильм «Гений» 1991 года пришлись последние съемки «настоящего» Абдулова. По мнению блогера, на момент работы над лентой Александр еще не утратил присущей ему привлекательности, а в его внешности не начали происходить необратимые изменения, как случилось позже. Поэтому его герой так легко очаровывает с экрана.
«Еще выглядел красавчиком, пусть и не идеальным, но очень обаятельным», — заметил автор.
Однако не все комментаторы согласились с этой позицией. Они привели в пример такие кинопроекты с участием Абдулова, как «Next. Следующий», «Желтый карлик», «Ледниковый период», которые были сняты в нулевые и тоже оказались довольно успешными.