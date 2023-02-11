Последние годы стали мукой: почему врачи не спасли главного «супергероя» СССР

Советский актер Юрий Богатырев неизменно воплощал на экране образы благородных героев. Самой яркой ролью в его карьере стал Егор Шилов в эпохальной картине «Свой среди чужих, чужой среди своих» Михалкова. Богатырев всегда был его любимым актером. Но ни это покровительство, ни всесоюзная слава не спасли артиста от мучительного ухода из жизни.

Богатырев стал всенародным любимцем после роли «супергероя» Шилова. Однако в реальной жизни актер оказался очень ранимым и чувствительным человеком. Его часто называли ребенком, а один из коллег сравнил Богатырева с перышком, на которое «дунешь, и он взлетит».

Этот мягкий характер сыграл с признанным артистом злую шутку. Юрий страдал от жизненной неустроенности, невозможности реализовать свой талант и от неудач в личной жизни. Он подсел на антидепрессанты, стал много пить и проводил время в сомнительных компаниях.

Однажды в ходе бурного застолья Богатыреву стало плохо. Приятели оперативно вызвали скорую. Приехавшие врачи вкололи ему препарат, который был несовместим с антидепрессантами. Эти последние минуты в жизни актера стали мучением. Богатырев не дожил до своего 42-летия всего месяц. Его коллеги говорили, что он предчувствовал свою смерть и морально готовился к скорому уходу.