Последнее желание Веры Глаголевой растрогало россиян: удержаться от слез невозможно

Вера Глаголева ушла из жизни почти шесть лет назад. Новость о ее смерти стала шоком для россиян, ведь актрисе был всего 61 год. Недавно ее коллега по съемочной площадке Александр Балуев раскрыл, о чем мечтала артистка накануне своей смерти.

Актер снимался вместе с Глаголевой в картине «Ковчег». На тот момент Вера Витальевна уже знала о своей онкологии и отчаянно боролась за жизнь. На работу в «Ковчеге» она согласилась ради Балуева, с которым ее связывали теплые отношения.

На съемках Глаголева производила впечатление совершенно здорового человека и никогда не жаловалась. Балуев даже не подозревал, что актрисе осталось жить совсем недолго. Последний разговор артиста с Верой Витальевной состоялся по телефону за неделю до ее смерти.

Глаголева говорила: «Вот я буду в Гаграх, приезжай. Просто повстречаемся». Сегодня эти слова могут растрогать любого. У актрисы были планы на жизнь, однако осуществить их она уже не успела. Об этом разговоре Балуев рассказал журналистам издания «7 дней».