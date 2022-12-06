Последнее видео: как перед смертью выглядела звезда «Двое: Я и моя тень»

В 80-е и 90-е харизматичная Керсти Элли по праву считалась настоящей красавицей и секс-символом, разбившей миллионы мужских сердец. Она снялась во множестве успешных картин, среди которых «Двое: Я и моя тень», «Деревня проклятых» и несколько частей комедии «Уж кто бы говорил» с Джоном Траволтой. Спад карьеры Керсти произошел тогда, когда актриса начала стремительно набирать вес. Элли не могла унять свой нездоровый аппетит, и из сексуальной и привлекательной женщины она превратилась в обрюзгшую толстушку весом 150 кг. О былой востребованности и славе уже не шло и речи.

Позднее Керсти не раз пыталась сбросить вес, ей удавалось похудеть. Но утраченные кило возвращались обратно, и начинался изнурительный бег по кругу. Такие «качели» пагубно отразились на ее эмоциональном состоянии. 11 лет назад Керсти выпустила книгу о том, как похудеть и дала публичное обещание сбросить вес. Благодаря тренировкам и танцам ей удалось избавиться от 90 кило. Но после феноменального результата последовал ожидаемый срыв.

Недавно в соцсетях актрисы появилось видео, на котором Керсти не узнать. Актриса выглядела заметно постройневшей и похорошевшей. Тогда никто не мог и подумать, что этот ролик станет для нее последним. 5 декабря 2022 года Керсти Элли ушла из жизни. Она скончалась в возрасте 71 года из-за онкологии. Нет сомнений, что скачки веса только усугубили состояние ее здоровья.