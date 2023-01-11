Последнее слово дяди Мити перед смертью доведет народ до слез: при чем тут баба Шура?

Разговоры дяди Мити и бабы Шуры покорили людей не меньше, чем отношения главных героев фильма «Любовь и голуби». Роли колоритных старичков исполнили вовсе не возрастные актеры, которые передали теплые чувства своих персонажей.

Такой эффект получился благодаря тому, что артисты были парой и в реальной жизни. Благодаря крепкой любви Наталья Тенякова и Сергей Юрский смотрелись на экране как единое целое. Каждый из них знал темперамент и стиль игры другого, поэтому им часто предлагали роли супругов как в кино, так и в театре.

Уважение и преданность друг другу позволили актерам прожить вместе счастливые 40 лет. Эти отношения служат примером искренних и взаимных чувств, которые сегодня встречаются редко. Особенно трогательно то, что даже на смертном одре последним, что произнес Сергей, было имя любимой жены.