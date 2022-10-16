После жуткой аварии изменилась: вы не узнаете в этой женщине очаровательную Пейдж из «Зачарованных»

Роуз Макгоуэн прославилась благодаря роли молодой ведьмы Пейдж в сериале «Зачарованные». Ее фарфоровая кожа, пухлые губы и дерзкое каре покорили миллионы фанатов. Сегодня Макгоуэн 49 лет, и она уже не такая красавица, как прежде, но виной всему – страшная авария.

В 2007 году артистка сидела на заднем сидении автомобиля в солнцезащитных очках. Машина попала в аварию – и очки, разбившись, повредили правую часть лица и глаз Макгоуэн.

Роуз Макгоуэн пришлось пройти через множество пластических операций – она перестала узнавать себя в зеркале.

Ее пришлось корректировать брови, глаза, скулы. Но актриса страдала не только от физических травм – за ее плечами долгий этап психологической реабилитации. Карьера Макгоуэн была под угрозой, ведь авария изменила и ее мимику.

Но сегодня актриса смогла справиться со всеми тяготами. Роуз Макгоуэн продолжила сниматься в кино и сыграла в таких фильмах, как «Планета страха», «Конан», «Бульвар страха», «Очень плохая училка», засветилась в сериалах «Однажды в сказке» и «Избранный». Также артистка занимается музыкой и пробует себя в качестве режиссера.