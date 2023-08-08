После ухода матери: все семейство Стриженова вздохнуло с облегчением

Родители Александра Стриженова имели самое непосредственное отношение к творчеству. На счету Олега и Любови Стриженовых было множество звездных ролей в кино и на театральной сцене.

Несмотря на появление общего сына, брак актеров не продлился долго. Олег Стриженов вскоре утешился в отношениях с коллегой Лионеллой Скирдой. А вот его бывшая жена больше не пыталась построить новую семью.

Любовь Стриженова сосредоточилась на воспитании сына и дочки от первого брака. Вплоть до 1980-х актриса активно снималась в кино, но затем она увлеклась религией. Каждый день Стриженовой был наполнен разнообразными молитвами и другими обязательными ритуалами. А в 2008 году она и вовсе объявила семье, что уходит в монастырь.

Если старшая дочь Елена сразу поддержала мать, то Александр поначалу воспринял новость в штыки. Однако режиссер понял, как важно это для Стриженовой, а потому в итоге принял ее выбор. За актрису радовалась вся семья.

«Мама захотела быть ближе к Богу, к этому решению она шла очень долго. Поэтому мы этот выбор все уважаем», — говорил Стриженов в прошлых интервью.

Сейчас 83-летняя актриса, которая после пострига стала матушкой Иудифь, продолжает вести уединенный образ жизни в монастыре. Но при любой возможности она видится с внуками и правнуками.