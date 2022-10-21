После смерти вырезали все сцены: судьба звезды «Участка» ужаснет любого

Последним проектом для Андрея Краско стал сериал «Ликвидация». Вот только в кадре актер так и не появился. Все сцены с его участием вырезали, что было вызвано весьма трагическими обстоятельствами.

После двух съемочных дней, проходивших на жаре, сердце артиста не выдержало. Директор картины Михаил Бурдаков поведал о том, что Краско плохо себя чувствовал и со стороны казался «полуживым». Из-за состояния знаменитости рабочий процесс пришлось остановить на день, однако это не помогло.

Супруга Краско Елена отвезла его за город, полагая, что там он сможет отдохнуть и подышать свежим воздухом. Однако после прибытия на место самочувствие звезды «Участка» резко ухудшилось.

Краско успели доставить в больницу, где у него диагностировали инсульт — уже посмертно. Тогда режиссеру ленты не оставалось ничего другого, кроме как найти замену артисту, а все отснятые с ним сцены удалить.