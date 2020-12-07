После слухов о разводе: Резо Гигинеишвили поделился нежным фото с экс-женой Надей Михалковой

Резо Гигинеишвили — известный российский режиссер и сценарист. Недавно он выложил в личном Instagram-аккаунте фото со своей бывшей супругой.

Пара сидит вдвоем, а позади за плечи их обнимает писатель Александр Цыпкин. Все они выглядят очень счастливыми, никакой дистанции между экс-супругами нет. «10 лет — много или мало? Я рад, что все эти годы мне представлялась возможность заниматься чем-то интересным, содержательным. Снято немало полезного материала и бесполезного тоже», — подписал фотографию режиссёр.

Он поблагодарил Светлану Бондарчук, Евгению Попову, Александра Цыпкина и Надю Михалкову за то, что они помогли ему стать полезным в своей профессии. «Спасибо коллегам, которые все эти годы безвозмездно участвовали в создании наших картин!» — завершил послание Резо.

Напомним, что Резо Гигинеишвили развелся с актрисой Надеждой Михалковой в 2017 году. У пары двое детей: дочь Нина 9 лет и сын Иван 7 лет. В 2019 году режиссер женился во второй раз на светской львице Надежде Оболенцевой. Но менее чем через год все чаще стали возникать слухи о том, что пара собирается разводиться. Официального заявления супруги не делали, но перестали появляться вместе на публике и на отдыхе. Их совместных снимков в социальных сетях давно не было.