После расставания с Прилучным расцвела: преображение Карпович ошарашило народ

У Мирославы Карпович есть все шансы повторить судьбу своей героини Маши из сериала «Папины дочки». У 37-летней актрисы множество поклонников, однако, несмотря на красоту и популярность, своего избранника знаменитость так и не встретила. Роман с Павлом Прилучным привлек внимание таблоидов, но закончился расставанием.

Тогда многие судачили, что бедняжка так сильно переживает из-за разрыва с возлюбленным, что тает на глазах. Невероятно худая и осунувшаяся Карпович пугала фанатов. Однако сейчас кажется, что черная полоса в жизни артистки прошла. На свежих снимках телезвезда выглядит свежо и прекрасно.

Мирослава Карпович примерила белое «зефирное» платье с открытыми плечами. Нежный образ подчеркнул достоинства актрисы: ее длинные ноги и точеную талию. Поклонники одарили красотку множеством комплиментов.