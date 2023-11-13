После новостей об инфаркте: молодая жена Николаева сняла обручальное кольцо

Игорь Николаев прошел через тяжелые испытания: за судьбу звезды переживала вся страна. Совсем недавно певец оказался на грани жизни и смерти. К счастью, врачам удалось успешно провести коронарное шунтирование и спасти мэтра. Все это время Юлия Проскурякова, жена композитора, не находила себе места. После выписки Николаева публика ждала трогательного воссоединения пары, но этого не произошло.

Слухи о разладе между исполнителем и его молодой музой ходили давно. Игоря Юрьевича то и дело подозревают в новых романах с эффектными коллегами, но казалось, что после 13 лет брака Проскуряковой все равно на злопыхателей. Однако недавно артистка неприятно удивила фанатов: миловидная блондинка вышла в свет одна, да еще и без обручального кольца.

Юлия Проскурякова сейчас активно строит актерскую карьеру, поэтому неудивительно, что красавица посетила столичную кинопремьеру. Папарацци засняли жену Игоря Николаева в нежном белом образе. Пальцы знаменитости украшали роскошные перстни с драгоценными камнями, а вот кольца на безымянном пальце почему-то не было. Поклонники четы волнуются и с тревогой ждут новостей от супругов.