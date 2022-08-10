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После фиаско в России: Лорак взяла пример с Галкина и Макаревича

10 августа 2022 17:50
После фиаско в России: Лорак взяла пример с Галкина и Макаревича

Певица не стала упускать возможность заработать.

Ани Лорак вот уже несколько месяцев не дает концертов и ведет закрытый образ жизни. Подобное поведение весьма негативно сказывается на карьере певицы в России, где она стремительно теряет популярность. Однако знаменитость не готова оставлять сцену, поэтому решила устроить большой тур по другим странам.

В ближайшее время артистка, судя по информации на ее официальном сайте, начнет выступления с программой The Best. В рамках тура она запланировала посетить города Германии и Чехии.

«Чарующий голос Ани Лорак способен перевернуть сознание и вернуть веру в себя», — именно так описывают предстоящие выступления певицы.

При этом многие поклонники уверены: Лорак далеко не просто так решила отправиться на гастроли именно сейчас. Якобы примером для нее стали Максим Галкин, Андрей Макаревич и другие российские знаменитости, которые не так давно также покинули страну и не отказывают себе в удовольствии проводить концерты для иностранных фанатов.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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