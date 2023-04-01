После этой выходки пришлось жениться: на что пошел Олег Меньшиков ради красавицы (фото)

Харизматичный красавец Олег Меньшиков крутил романы с самыми привлекательными артистками. И глядя на этого кареглазого брюнета, женщины просто не могли устоять перед его чарами. Но в жизни мужчины появилась девушка, которая заставила его по-настоящему волноваться.

Анастасия Чернова была студенткой театрального училища, когда впервые встретилась с известным актёром. Второкурсница отправилась вместе со своим педагогом на концерт Жванецкого, а прямо перед ней сидел Меньшиков. Похоже, что он просто захотел произвести впечатление на обворожительную красавицу, и стал есть лепестки белых роз, которые девушке подарил один из ее поклонников.

Начинающая актриса явно не ожидала такого развития событий и удивилась поведению мужчины. Спустя время они начали встречаться, а затем и узаконили свои отношения.