После двух инфарктов настигло несчастье с сыном: трагическая судьба Леонида Быкова заставит ваше сердце сжаться

Леонид Быков запомнился зрителям как главный герой фильма «Максим Перепелица» и режиссер военных картин «В бой идут одни старики» и «Аты-баты, шли солдаты...». Поклонники осыпали комплиментами талант артиста, но мало кто знал, насколько трагично складывалась его жизнь на самом деле.

Так, прославившись в «Перепелице», Быков разочаровался в актерской профессии. Он признавался, что не хочет играть в «антихудожественных вещах», и мечтал поставить свой собственный фильм. В течение нескольких месяцев он пытался сесть в режиссерское кресло и в итоге представил комедию «Зайчик», но фильм не совсем не оценило руководство «Ленфильма». Сильные переживания и тревоги привели к первому инфаркту Быкова.

Второй сердечный приступ случился во время съемок «Аты-баты, шли солдаты...». Прямо во время работы над картиной Быкова настиг инфаркт, но он не остановил съемки, а продолжил работу.

Несчастья в жизни звезды экрана не ограничивались лишь недугами. Родной сын Быкова Александр во время службы в армии столкнулся с психическими проблемами: врачи диагностировали у него шизофрению. Будучи уже известным режиссером, Быков старался помочь сыну как мог, но серьезный диагноз не позволял его сыну устроиться в жизни.

В итоге к 50 годам здоровье артиста было практически разрушено. Как отмечали современники, он мог скончаться от любого стресса, но умер в ДТП. Быков за рулем «Волги» решил обогнать трактор, но лоб в лоб столкнулся со встречным грузовиком. Знаменитость скончался на месте за полгода до своего 51-летия.