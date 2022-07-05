Пошла ва-банк: постыдные факты из жизни Королевой предали огласке

За последнее время Наташа Королева получила немало критики от подписчиков в соцсетях. Пользователи возмущаются ее полуобнаженными снимками, на которых певица то и дело демонстрирует пикантные формы. Иногда она выкладывает и более провокационные фото, где позирует практически полностью без одежды и прикрывается лишь руками. Фанаты считают такое поведение постыдным для 49-летней звезды.

Но эксперты не видят в этом ничего удивительного. Сексолог Анна Фокс считает, что психотип личности Королевой требует постоянного внимания. Ей ничего не остается, кроме как идти на поводу у своего характера. По словам Фокс, певица ощущает потребность, в том, чтобы о ней говорили. И если у нее не получается добиться этого популярными хитами, то ей и приходится идти ва-банк и провоцировать публику внешним видом.

Кроме того, таким образом исполнительница может и прорекламировать бизнес в соцсетях. Недавно Королева объявила о запуске марафона по похудению и поддержанию красоты.