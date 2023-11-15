Пошла в отчима: эта известная актриса — приемная дочь Шурика из «Кавказской пленницы» (фото)

Анжелика Неволина тяжело переживала развод родителей. Мать знаменитой актрисы вскоре снова вышла замуж. Отчимом будущей звезды стал знаменитый Александр Демьяненко. Актер оказал сильное влияние на жизнь и судьбу своей падчерицы.

Будучи режиссером киностудии «Ленфильм», Людмила Демьяненко не хотела, чтобы ее наследница связывала свою жизнь с кинематографом. Однако Неволина не видела себя в другой профессии. Она была готова кинуться в реку, если не поступит в театральный.

Тем временем Демьяненко не слушал доводы супруги. Та не верила в успех дочери, которой, по ее мнению, не повезло с внешностью и актерскими данными. Шурик же из «Кавказской пленницы», напротив, поддержал родственницу в ее начинаниях и не прогадал.

Кажется, своим талантом артистка пошла в отчима. Режиссеры буквально осыпали ее предложениями, и от работы она не отказывалась. Успела Неволина наладить и личную жизнь. Сегодня она счастлива в своем втором браке. Правда, детей любимому мужу, актеру Алексею Зубареву, знаменитость так и не подарила.