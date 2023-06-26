Пошла по стопам матери: вы и не заметили, что дочь звезды «Ералаша» тоже снялась в киножурнале

Свою карьеру в шоу-бизнесе Наталья Ионова, более известная как певица Глюкоза, начала со съемок в «Ералаше». Старшая дочь звезды Лидия Чистякова решила проделать тот же фокус и засветилась в детском киножурнале. На момент съемок в серии под названием «Лена + Гена» звездной наследнице было восемь лет. Лидия предстала на экране в образе бойкой девчушки в розовом пальто. Ее дебют мало кто заметил, хотя со своей ролью начинающая артистка справилась достойно.

Впоследствии Чистякова отказалась от актерства в пользу сольной карьеры. Певица взяла себе творческий псевдоним LIDUS — ее песни полюбились слушателям. Первое время Лидия скрывала свою внешность и имя. Как и ее мать когда-то, она появлялась перед публикой в мультяшном образе. Но интригу держала недолго и вскоре показалась перед фанатами, признавшись, что является дочерью Глюкозы.