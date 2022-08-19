Пошла по стопам матери: вот как сегодня выглядит «инопланетная» дочь Кати Лель

Катя Лель была невероятно популярна в начале нулевых. Ее хиты «Мой мармеладный (Я не права)», «Я по тебе скучаю» и «Две капельки» уверенно рвали отечественные хит-парады, а сама певица была желанной гостьей на всех музыкальных мероприятиях.

В 34 года певица внезапно осталась без гроша в кармане: звезду резко перестали приглашать на корпоративы. Отчаявшись вернуться в шоу-бизнес, Лель начала подрабатывать где придется. Во время очередного выходного после работы вокалистка заглянула в ресторан, где и встретила своего мужа — бизнесмена Игоря Кузнецова.

На пятнадцатый день после знакомства Игорь сделал Кате предложение. Еще спустя некоторое время на свет появилась дочь Эмилия. Сама Лель называет наследницу не иначе как «инопланетной» и совсем не сомневается в ее успехах.

Уже сейчас школьница снимается для модных журналов и намерена реализоваться в шоу-бизнесе. Два года назад Эмилия дебютировала на сцене в качестве певицы: дуэтом с Лель они исполнили песню «Я по тебе скучаю».

У Эмилии уже сейчас нет отбоя от женихов. Правда, сама начинающая артистка о штампе все же не задумывается и намерена завоевать собственный авторитет в медиасреде.

Фото: социальные сети Кати Лель