Пошла к алтарю без нижнего белья: платье Манижи вызвало бурную реакцию
Поклонники певицы засыпали ее комментариями.
Звезда «Евровидения» Манижа Сангин до последнего времени была одной из самых красивых российских невест. Но несколько дней назад она сменила этот статус и вышла замуж за режиссера Ладо Кватанию.
На снимках, которые она выложила в соцсетях, заметно, что исполнительница хита Russian Woman одета в роскошное свадебное платье. А вот бюстгальтера на ней нет, из-за чего видно прекрасное декольте.
«Мой первый свадебный наряд. Позже покажу вам второй, в котором мы отразили мои корни», — написала исполнительница.
Истинные фанаты Манижи бурно отреагировали на снимки любимой певицы, оставив ей почти семь сотен комментариев: «Какая же вы невероятная», «Наряд божественен!», «Как же красиво!».
Но нашлись и критики, отметившие, что подобное платье для ее национальности «слишком фривольно», а сама она выглядит в нем безобразно.