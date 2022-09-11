Пошла к алтарю без нижнего белья: платье Манижи вызвало бурную реакцию

Звезда «Евровидения» Манижа Сангин до последнего времени была одной из самых красивых российских невест. Но несколько дней назад она сменила этот статус и вышла замуж за режиссера Ладо Кватанию.

На снимках, которые она выложила в соцсетях, заметно, что исполнительница хита Russian Woman одета в роскошное свадебное платье. А вот бюстгальтера на ней нет, из-за чего видно прекрасное декольте.

«Мой первый свадебный наряд. Позже покажу вам второй, в котором мы отразили мои корни», — написала исполнительница.

Истинные фанаты Манижи бурно отреагировали на снимки любимой певицы, оставив ей почти семь сотен комментариев: «Какая же вы невероятная», «Наряд божественен!», «Как же красиво!».

Но нашлись и критики, отметившие, что подобное платье для ее национальности «слишком фривольно», а сама она выглядит в нем безобразно.