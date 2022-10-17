Пошел ва-банк: как Игорь Костолевский покорил сердце неприступной иностранки

Игорь Костолевский был женат на Елене Романовой, но неожиданно влюбился. Тогда актеру было 50 лет, и он сумел кардинально изменить свою жизнь.

Новой избранницей артиста стала иностранная актриса. Костолевский положил глаз на француженку Консуэло де Авиланд, с которой познакомился на одном из спектаклей в театре Пушкина.

Во время банкета, устроенного артистами после постановки, звезда экрана так и не решился заговорить с коллегой, однако когда та собралась уходить, понял, что медлить больше нельзя. Костолевский намеревался попросить номер телефона Консуэло, но ограничиться этим не смог и пошел ва-банк.

«Он поцеловал меня в губы перед всеми», — рассказала впоследствии француженка в рамках ТВ-шоу «Эксклюзив». При этом она уточнила, что не сразу поняла, что именно произошло. Как оказалось, знаменитость восприняла случившееся как дань русской традиции, вспомнив о том, что Леонид Брежнев тоже «всех целовал в губы».

В конечном итоге артист добился своей цели и женился на Консуэло. Актриса переехала в Россию, где приняла православие и стала Евдокией.