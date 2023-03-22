По стопам отца: сын Ефремова сделал душераздирающее признание о зависимости

Никита Ефремов пошел по стопам своих знаменитых родственников и связал свою жизнь с актерской профессией. При этом, как оказалось, повторил артист не только карьерный путь, но и вредные привычки, ведь, как его прославленный отец, страдает от алкогольной зависимости.

Как признался сам Ефремов, долгие годы он пытался самостоятельно контролировать свою жизнь. Но ему никогда не удавалось полностью завязать, и каждый раз он вновь злоупотреблял алкоголем. В итоге его пристрастия начали влиять на карьеру и личную жизнь. Он срывал съемки и постановки, однако никогда не мог сам контролировать себя.

«Надо признать свое бессилие, признать, что у тебя жизнь стала неуправляемой», — говорит Ефремов в YouTube-шоу «Света вокруг света ».

Однако артисту все-таки удалось наладить свою жизнь. Он обратился за помощью к специалистам и в итоге поборол зависимость, которая так долго отравляла его жизнь.