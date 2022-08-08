«Пощады никому не будет»: ярость Волочковой стала достоянием общественности

Анастасия Волочкова анонсировала новый громкий судебный процесс со своим участием. Как рассказала балерина, ее адвокат уже выехал в Астрахань, чтобы там представлять интересы подзащитной. По словам Анастасии, их дело прошло на данный момент 4 инстанции, включая рассмотрение в кассационном суде. Волочкова считает, что процесс затягивают специально, но она намерена восстановить справедливость.

«Пощады никому не будет из тех мошенников, которые меня обманули! По-волочковски. Машина моего адвоката попала в аварию по пути в Астрахань. Но он очень сильный человек!», — яростно заявила балерина в Telegram-канале.

Несколько лет назад бывшей артистке Большого театра поступило предложение выгодно вложиться в недвижимость. Волочкова не стала упускать шанс на получение прибыли и стала владелицей более 20 квартир в новом ЖК в Астрахани, но бизнес прогорел. Анастасия смогла продать половину из общего числа апартаментов, но не так давно управляющая компания подала на нее в суд из-за якобы накопившихся долгов по ЖКХ. Кроме того, Волочкова продолжает судебные разбирательства с Большим театром из-за невыплаты зарплаты в прошлом и споры с соседями.