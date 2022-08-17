На глазах у изумленной Варум: Агутин отличился на траурной церемонии

Активно оберегающий звездную супругу от домыслов и сплетен Леонид Агутин предал собственные принципы ради печального события. Еще недавно в прессе активно судачили о возможной болезни Анжелики Варум. Поговаривали, что певица взяла перерыв в карьере из-за болезни.

Какой именно недуг подкосил звезду, не сообщалось. Однако, появляться на публике певица не спешила. Каково же было удивление аудитории, когда Агутин лично пришел проститься с композитором Германом Витке, а за руку в этот момент держал собственную жену.

То ли слухи о болезни певицы оказались преувеличены, то ли музыкант предпочел проигнорировать слабость Варум, но вокалистка по итогу на людях все же появилась, сообщает ЭГ. Более того, позируя фотографам, певица улыбалась на камеры и активно поддерживала разговор с другими присутствующими. Вопросов о недомогании звезде никто не задал.