Поругалась с отцом и уехала в США: как выглядит дочь Этуша, променявшая все на мужчину

Владимир Этуш был строгим и требовательным отцом. Звезда экрана так и не смирился с тем, что его единственная дочь Раиса бросила Театр Сатиры и умчалась за рубеж. Любовь показалась ему неуважительной причиной.

После смерти актера его наследница дала откровенное интервью, где рассказала о семейных конфликтах. Артистка отметила, что Этуш всегда находил к чему придраться. Он терпеть не мог, когда его дочь болталась без дела. Даже если она болела, то не могла просто так лежать в постели — должна была или рисовать, или читать.

Потом претензии изменились. Например, лицедею не нравилось, как Раиса одевается. И еще больше его возмущало то, что она не мыла подаренный ей «Москвич». А потом появился он, тот самый мужчина из Техаса, ради которого актриса, поругавшись с отцом, бросила все и уехала в США.

«Он патриот. Не понимал, как можно уехать из родной страны», — отметила Этуш в беседе с «Комсомольской правдой».

О своем выборе она не жалеет и до сих пор живет в Америке. Там же свою жизнь строит уже взрослый внук знаменитости Джеймс-Владимир.