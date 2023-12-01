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Поразительное сходство: Куценко называл родным отцом этого известного советского актера

1 декабря 2023 08:00
Поразительное сходство: Куценко называл родным отцом этого известного советского актера

В их связь зрители поверили беспрекословно.

Гоша Куценко стал сниматься в кино еще в начале 1990-х. Но на главные роли начинающий актер тогда еще не мог рассчитывать и появлялся на экранах лишь в эпизодах.

Будущая звезда, он был готов на любой пиар, поэтому однажды даже пошел на откровенную ложь. В эфире одного из шоу Куценко назвал родным отцом известного советского актера просто для того, чтобы привлечь к себе внимание. В родители он выбрал себе Михаила Козакова.

Зрители тут же поверили словам молодого артиста, ведь сходство между коллегами было поразительным. Однако на самом деле реальные родители Куценко не имели никакого отношения к кино. За свою ложь актер поплатился через пару лет, когда на съемках столкнулся с Козаковым. Ему пришлось объясняться с возмущенным артистом.

«Пошутил неловко, дурак такой был», — покаялся он перед звездой.

А в 2005 году судьба буквально посмеялась над коллегами. Они оба снялись в фильме «Узкий мост», и Куценко сыграл там сына героя Козакова. Режиссер выбрал их именно благодаря внешнему сходству.

Поразительное сходство: Куценко называл родным отцом этого известного советского актера
Фото: legion-media, unsplash.com, кадр из фильма «Покровские ворота» (1982)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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