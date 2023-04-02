Поразительно: только гляньте, как выглядит Маргоша из сериала спустя 15 лет

Творческому триумфу Марии Берсеневой в сериале «Маргоша», где она сыграла главную роль, исполняется 15 лет. Проект обеспечил телеканалу СТС высокие рейтинги, а зрители с замиранием сердца следили за перипетиями Маргариты в теле главреда мужского журнала.

За годы, прошедшие с момента выхода последней серии, актриса поступила на службу в Московский государственный еврейский театр «Шалом». Также артистка появлялась в кино. В основном это были детективные сериалы («Майор и магия», «Ищейка», «Анатомия убийства»).

Личная жизнь у 41-летней любимицы телезрителей наладилась совсем недавно. Имя третьего мужа она держит в тайне. Известно, что в конце прошлого года звезда «Маргоши» родила от него ребенка. Подписчики артистки даже потеряли кумира. Мария перестала выкладывать в соцсети посты и давать интервью. Паузу сама она объяснила приятными, но изматывающими хлопотами материнства.

Поклонники отметили, что звезда прекрасно выглядит для своих лет, а на свежих кадрах и вовсе светится от счастья. «Какая же вы красивая. Вот ведь Господь подарил миру именно в нашей стране такую талантливую артистку», «Выглядишь прекрасно!», «Такая счастливая, красивая, распахнутая!» — писали фанаты в личном аккаунте актрисы.