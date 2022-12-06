Поразительно: что стало с моделью, у которой Пугачева отобрала квартиру

Яркой звездой «Фабрики звезд — 5» стала Ирсон Кудикова. Наставник сезона Алла Пугачева всячески помогала эффектной модели. Сотрудничество они даже продолжили после окончания проекта. В 2013 году Ирсон стала руководительницей школы талантов, которую открыла Пугачева. А еще Примадонна щедро дала певице большую сумму денег в долг. Благодарная коллега назвала в честь Аллы родившуюся дочку.

Но затем удача от Ирсон отвернулась. Школа не приносила как успеха, так и прибыли, поэтому певица не могла отдать деньги. Дружба закончилась судом, в котором Пугачева потребовала с Кудиковой более 9 млн рублей и 260 тысяч долларов. Таких средств у певицы не было, поэтому в 2016 году ей пришлось переписать на звезду квартиру в столице. На судебные тяжбы наложился и тяжелый развод с бизнесменом, от которого Ирсон родила троих детей.

От стресса и нескольких беременностей подряд бывшая модель сильно располнела. Однако ей удалось взять себя в руки: сейчас 40-летняя Кудикова снова демонстрирует в соцсетях стройную фигуру. Особенно поразительно, что певица по-прежнему тепло отзывается об Алле Пугачевой, несмотря на то, что та отобрала у нее квартиру.