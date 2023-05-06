Поразительная внешность: только посмотрите на жену Калашникова из фильма

Один из самых востребованных российских артистов, лауреат «Золотого орла» (2021) за главную роль в «Калашникове» и актер года по версии GQ (2020) Юрий Борисов мог взять в жены любую красавицу отечественного шоу-бизнеса. А он выбрал Анну Шевчук — девушку с не самой стандартной внешностью.

В то время как многие титулованные знаменитости выискивают себе манекенщиц, актрис с модельными параметрами и перекачанными формами, Борисов твердо верит, что красота внутри. Так считают его поклонники. У Анны Шевчук большие голубые глаза, славянский тип лица, вытянутый нос и кажущийся непропорционально большим рот.

Ее внешний вид излучает уверенность в себе. Во взгляде сквозит тихая радость, свойственная счастливым женщинам. Анна почти никогда не красится. Отсутствие мейкапа и множество аккуратных родинок на лице только подчеркивают ее неповторимую естественную красоту и индивидуальность, как уверены фанаты.