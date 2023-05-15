Попыталась покинуть СССР: на что пошла советская Брижит Бардо ради денег

Актерская карьера Светланы Смехновой подавала большие надежды. Многие помнят артистку по роли в картине «Дочки-матери». За красоту звезду экрана даже окрестили советской Брижит Бардо, однако привлекательная внешность не сделала ее счастливой.

Будучи студенткой ВГИКа, знаменитость никогда не испытывала недостатка в мужском внимании. Влюбилась же она в иностранца — вышла замуж за югославского режиссера Драгана Благоевича. Через год после свадьбы у пары появился сын Михаил, ради воспитания которого Смехнова поставила карьеру на паузу.

Со временем она все же вернулась на съемочную площадку, но ненадолго. Супруг предложил артистке эмигрировать, и та согласилась, хотя коллеги предупреждали, что после такого на ее будущем в кино можно поставить крест.

Однако Смехнова никого не послушала и уехала в Югославию. Там она выучила язык и вместе с мужем начала играть в театре. Вскоре в семье случилось пополнение: у супругов родилась дочь. После этого брак актрисы дал трещину.

Знаменитость не смогла смириться с изменами мужа и вернулась в Москву вместе с детьми. Однако Благоевич не был готов к разводу и уговорил жену вернуться, поклявшись ей в вечной верности. Клятву он не сдержал, и тогда Смехнова вновь уехала в Москву, но на этот раз оставила наследников неверному возлюбленному.

На родине, чтобы хоть как-то сводить концы с концами, артистке приходилось работать переводчицей и журналисткой, ведь работы в кино не было. Сегодня 72-летняя Смехнова считает, что ее жизнь не задалась: она жалеет, что в свое время попыталась покинуть СССР и связалась с иностранным режиссером.