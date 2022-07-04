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Попыталась обмануть Елизавету II: оконфузившуюся Меган Маркл вывели на чистую воду

4 июля 2022 16:40
Попыталась обмануть Елизавету II: оконфузившуюся Меган Маркл вывели на чистую воду

Знаменитость готова на все ради воплощения своих идей.

Принц Гарри и Меган Маркл обманули Елизавету при выборе имени для своей дочери. Неожиданные подробности поступка герцога и герцогини стали известны в YouTube-шоу The Third Act.

Как оказалось, еще перед рождением второго наследника знаменитости решили обсудить выбор имени для ребенка с королевой. Принц Гарри вместе с супругой специально позвонили Елизавете II и попросили разрешения назвать свою дочь в честь нее. Ее Величество, как отмечает знакомый с ситуацией дизайнер Ники Хаслам, высоко оценила идею своего внука и не стала уточнять, о каком имени идет речь, подразумевая, что ее правнучку будут звать Елизавета.

Однако в итоге герцоги Сассекские назвали дочь Лилибет, что стало неожиданностью для всего Букингемского дворца. Дело в том, что таким именем королеву называли лишь самые близкие, поэтому о нем долгие годы не знал никто, кроме родственников. Доподлинно неизвестно, как именно отреагировала Елизавета на обман своего внука, но, как отмечали некоторые инсайдеры, она не осталась в восторге от использования своего имени.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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