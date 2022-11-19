Поправилась, но обаяния не потеряла: куда пропала и как выглядит малышка из фильма «Кука»

В 2007 году зрители влюбились в актерскую игру юной Анастасии Добрыниной, сыгравшей девочку-сироту в социальной драме «Кука».

В кино Добрынина дебютировала еще в трехлетнем возрасте – в эпизоде сериала «Буровая», далее были роли в сериалах «Моя прекрасная няня», «Охота на изюбря» «Даша Васильева. Любительница частного сыска», «Серафима прекрасная» и в других проектах.

После школы Анастасия Добрынина не оставила мечту стать актрисой.

В этом году 22-летняя артистка получила диплом ВГИКа с отличием. Добрынина играет в театре, активно гастролирует и занимается озвучкой фильмов – ее голосом говорит Примроуз Эвердин в «Голодных играх».