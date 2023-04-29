Поплатилась за осанку: жестокая расправа над самой любимой бабушкой СССР повергнет в шок

Актриса Татьяна Пельтцер часто играла возрастных героинь, из-за чего ее окрестили любимой бабушкой СССР. Несмотря на всенародную любовь, артистку ждала незавидная участь.

Звезда экрана страдала от страшного недуга. Врачи обнаружили у знаменитости болезнь Альцгеймера, после чего направили ее на лечение в психиатрическую клинику. Тогда мало кто мог предположить, что в медучреждении Пельтцер ждет жестокая расправа.

Татьяна Ивановна поплатилась за свою слишком горделивую осанку: другие пациенты лечебницы приняли ее за «барыню» и избили. Руководство театра «Ленком», в котором служила артистка, не могло не вмешаться — коллеги поспешно забрали Пельтцер из больницы.

После случившегося знаменитость даже выходила на сцену: в ходе спектакля «Поминальная молитва» ее героиня произносила небольшую реплику. Что же касается лечения, то Татьяна Ивановна продолжила его в элитной частной клинике, где и скончалась в июле 1992 года. Народной артистке было 88 лет.