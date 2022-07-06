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Попала в тюрьму за границей: оскандалившаяся Асмус раскрыла все карты

6 июля 2022 15:30
Попала в тюрьму за границей: оскандалившаяся Асмус раскрыла все карты

Актриса вспомнила, как тяжело ей дались съемки в одном из фильмов.

34-летняя Кристина Асмус успела побывать в заграничной тюрьме. Актриса раскрыла карты, рассказав подноготную съемок фильма «Булки». В комедии Кристина исполнила главную роль. Часть эпизодов происходила на Шри-Ланке, поэтому съемочной группе несколько раз приходилось прилетать на курорт.

Планам команды помешала пандемия коронавируса, из-за которой работа над лентой растянулась на три года. По словам Асмус, каждое путешествие на Шри-Ланку оборачивалось сюрпризами. В одно из путешествий всей группе пришлось остаться на карантине на полтора месяца. В другой раз Асмус получила серьезную травму сухожилий и должна была носить гипс, но сняла его с риском для здоровья.

А одна из сцен комедии снималась в тюрьме, для чего Асмус поместили в настоящее действующее заведение на курорте. Обстановка там очень напугала актрису в основном из-за антисанитарии.

«С головы до ног облилась антисептиком», — призналась Кристина в беседе с изданием «Петербургский дневник».

Фото: Legion-Media, кадр из фильма
Елена Королева
Елена Королева
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