Попала в тюрьму за границей: оскандалившаяся Асмус раскрыла все карты

Актриса вспомнила, как тяжело ей дались съемки в одном из фильмов.

34-летняя Кристина Асмус успела побывать в заграничной тюрьме. Актриса раскрыла карты, рассказав подноготную съемок фильма «Булки». В комедии Кристина исполнила главную роль. Часть эпизодов происходила на Шри-Ланке, поэтому съемочной группе несколько раз приходилось прилетать на курорт.

Планам команды помешала пандемия коронавируса, из-за которой работа над лентой растянулась на три года. По словам Асмус, каждое путешествие на Шри-Ланку оборачивалось сюрпризами. В одно из путешествий всей группе пришлось остаться на карантине на полтора месяца. В другой раз Асмус получила серьезную травму сухожилий и должна была носить гипс, но сняла его с риском для здоровья.

А одна из сцен комедии снималась в тюрьме, для чего Асмус поместили в настоящее действующее заведение на курорте. Обстановка там очень напугала актрису в основном из-за антисанитарии.