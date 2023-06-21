Понятно, почему Виторган открестился от матери своих детей: без слез не взглянешь

Максим Виторган был женат трижды. Первая супруга Виктория Верберг подарила актеру двоих детей, но общие наследники не скрепили этот союз. Поклонники Виторгана уверены, что он ушел от жены не просто так.

Сегодня Максим не вспоминает и не рассказывает о своей первой избраннице. Вероятно, все дело в ее «серой» внешности. 60-летнюю Верберг нельзя назвать красавицей: у нее непримечательные черты лица, морщины и скучный стиль одежды. Многие фанаты Виторгана понимают, почему он бросил эту женщину, на которую невозможно смотреть без слез.

Несмотря на то, что Максим открестился от бывшей супруги, его отец Эммануил Виторган поддерживает с ней теплые отношения. Недавно он поздравил свою экс-невестку с юбилеем и поблагодарил ее за внуков. Для народного артиста Верберг осталась родным и близким человеком.

Старшая дочь Максима и Виктории Полина пошла по стопам отца и деда и стала актрисой. Ее брат Даниил увлекается фотографией. О них, как и о супруге, Виторган-младший тоже почти ничего не рассказывает.