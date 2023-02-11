Помолодела лет на 15: главную скандалистку Голливуда не узнать (фото)

Звезда американских комедий Линдси Лохан как никто другой знает, что такое оглушительное падение с вершины славы. Она успела побывать на самом дне, но сегодня главная скандалистка Голливуда, наконец, стала приходить в себя.

Об этом говорят недавние снимки Линдси, которыми она поделилась в своих соцсетях. Судя по всему, актриса завязала с запрещенными препаратами и как следует взялась за себя. Сегодня она выглядят помолодевшей лет на 15: стройная фигура, ровная кожа, выразительный взгляд и роскошные каштановые волосы.

Несмотря на все те злоключения, которые происходили с Лохан, режиссеры не поставили на ней крест. Совсем недавно она снялась в романтической комедии «Незабываемое Рождество», что стало для актрисы своеобразным возвращением.

Поклонники Линдси не скупились на комплименты под ее постом: «Линдси, ты никогда не выглядела лучше!», «Божественна!», «Ты выглядишь потрясающе! Какая у тебя процедура по уходу за кожей? Выглядишь так молодо».