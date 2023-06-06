Помогает даже в 88 лет: от диеты Софи Лорен звезды шоу бизнеса пришли в ужас

На протяжении нескольких десятилетий Софи Лорен оставалась мировой иконой красоты. И даже сегодня она остается невероятно привлекательной женщиной. Как и во многих случаях, секрет актрисы кроется вовсе не в пластических операциях или уколах ботокса.

Многое, в том числе фигура и состояние кожи, зависит от питания. Поэтому итальянская кинодива давно подобрала для себя определенную диету. В ее рацион входят свежие овощи, красные вина и нежирная рыба. Кроме этого, звезда никогда не отказывает себе в большой порции любимой пасты.

У большинства представителей шоу-бизнеса такая диета вызывает ужас, поскольку ради быстрого результата они привыкли максимально сильно сокращать свой рацион. В то время как Софи Лорен выступает против строгих ограничений, благодаря чему в свои 88 лет актриса может похвастаться прекрасной фигурой и здоровым отношением к еде.