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Помните звезду «Мумии» из 90х? Вот как он выглядит сегодня, веся 270 кг

4 августа 2022 07:50
Помните звезду «Мумии» из 90х? Вот как он выглядит сегодня, веся 270 кг

Актер не побоялся кардинально изменить свой облик.

Брендан Фрейзер шокировал поклонников своим внешним видом. Артист набрал лишние килограммы для нового фильма Даррена Аронофски.

В предстоящей ленте «Кит» звезда «Мумии» исполнит роль отца, который пытается наладить отношения со своей 17-летней дочерью. Герой не может восстановить связь с наследницей и топит свое горе в еде, из-за чего становится все тучнее и тучнее и в конечном итоге весит около 300 килограммов.

Помните звезду «Мумии» из 90х? Вот как он выглядит сегодня, веся 270 кг

Кардинальное перевоплощение шокировало поклонников артиста. Многие отмечали, что Фрейзер последние годы не был похож на своего персонажа из блокбастеров «Мумия», однако из-за килограммов, набранных для новой ленты, его с трудом можно узнать. При этом знаменитость для полного перевоплощения носил еще и специальный костюм, добавляющий ему еще больше лишнего веса.

«Гардероб и костюм были обширными, цельными, громоздкими», — комментирует свою роль артист.

Премьера фильма состоится на Венецианском международном кинофестивале, который пройдет с 31 августа по 10 сентября.

Фото: Кадр из фильма
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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