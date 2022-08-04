Помните звезду «Мумии» из 90х? Вот как он выглядит сегодня, веся 270 кг

Брендан Фрейзер шокировал поклонников своим внешним видом. Артист набрал лишние килограммы для нового фильма Даррена Аронофски.

В предстоящей ленте «Кит» звезда «Мумии» исполнит роль отца, который пытается наладить отношения со своей 17-летней дочерью. Герой не может восстановить связь с наследницей и топит свое горе в еде, из-за чего становится все тучнее и тучнее и в конечном итоге весит около 300 килограммов.

Кардинальное перевоплощение шокировало поклонников артиста. Многие отмечали, что Фрейзер последние годы не был похож на своего персонажа из блокбастеров «Мумия», однако из-за килограммов, набранных для новой ленты, его с трудом можно узнать. При этом знаменитость для полного перевоплощения носил еще и специальный костюм, добавляющий ему еще больше лишнего веса.

«Гардероб и костюм были обширными, цельными, громоздкими», — комментирует свою роль артист.

Премьера фильма состоится на Венецианском международном кинофестивале, который пройдет с 31 августа по 10 сентября.