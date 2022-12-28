Помните звезду фильма «Парень-каратист»? Сегодня без смеха на него не взглянешь

Роль в фильме «Парень-каратист» стала для Ральфа Маччио культовой. Когда актер воплотил старшеклассника-неудачника Дэниэла ЛаРуссо, решившего постигать азы боевого искусства, ему было всего 23 года.

Проект оказался настолько популярным, что его создатели решили снять еще две части. Правда, повторить свой ошеломительный успех им так и не удалось. Время шло, и вместе с ним проходила и слава Маччио. С возрастом актер менялся внешне и неумолимо терял свою привлекательность. Сегодня на него и вовсе не взглянешь без смеха.

Если раньше Ральф поражал всех своей красотой, то теперь его внешность кажется умилительной и даже комичной. К слову, съемки в кино артист не забросил, но на съемочной площадке он появляется не так часто, как хотелось бы его фанатам. Последний на данный момент проект с участием знаменитости — это сериал «Кобра Кай», транслировавшийся с 2018 по 2021 годы.