Помните женщину-терминатора? Вот как сейчас выглядит сексуальная блондинка

В кинофраншизе «Терминатор» было немало сильных и интересных персонажей. Особенно заполнилась девушка-робот из третьей части. Яркую блондинку в красном латексном костюме сыграла Кристанна Локен, которая смогла сделать свою отрицательную героиню настоящим секс-символом.

К сожалению, этот фильм стал самым успешным в карьере актрисы. Она продолжает сниматься и в других кинолентах, но чаще всего ей предлагают роли в весьма посредственных сериалах. Впрочем, девушка не особо переживает по поводу своей карьеры, поскольку сейчас она почти все свое время посвящает маленькому сыну.

Впрочем, у поклонников женщины есть повод для радости.

В 43 года она продолжает выглядеть сногсшибательно. Роскошная блондинка сохранила свою стройную спортивную фигуру и четкий овал лица. У красавицы нет даже маленьких мимических морщин, а без косметики она выглядит так же привлекательно, как и во время съёмок «Терминатора 3».