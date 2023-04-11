Помните жениха из «Горько!»? Не поверите, с какими актрисами он встречался (фото)

Егор Корешков известен массовому зрителю благодаря проектам «Джетлаг», «257 причин, чтобы жить», а самой известной его работой стала комедия «Горько!», где он исполнил главную роль. Миллионы поклонников пристально следят за его успехами, но далеко не все знают, как складывается его личная жизнь.

Как оказалось, Корешков пытался строить отношения лишь с самыми эффектными артистками России, которые покоряют не только большие экраны, но и рейтинги красоты. Он встречался Юлией Хлыниной, известной по сериалу «Звоните ДиКаприо!», а после расставания с ней начал роман с Полиной Максимовой.

Однако этим отношениям не суждено было быть долгими и счастливыми. Уже спустя два года Корешков расстался с возлюбленной, а его следующей избранницей вновь стала признанная красавица Дарья Авратинская. И в этот раз артист был полностью уверен в своем выборе, поэтому практически сразу знаменитости поженились.

Сам Корешков старается не комментировать свою личную жизнь и не рассказывает поклонникам о своих романах, но однажды признался, что счастлив с Авратинской и не сомневается, что именно она должна быть его единственной.