Помните юную прелестницу из «Налево от лифта»? Сегодня без страха на нее невозможно смотреть

Французский кинематограф всегда славился своими роскошными актрисами, обладающими уникальным шармом. Исключением не стала красавица Эммануэль Беар, блиставшая в громких лентах 80-х и 90-х годов.

На счету актрисы множество ярких картин, среди которых «Налево от лифта», «8 женщин», «Французская женщина». В свои лучшие годы роскошная Беар была воплощением нежности и сексуальности. Но однажды что-то пошло не так, и дело вовсе не в возрастных изменениях.

После уколов красоты некогда красивые и чувственные губы актрисы превратились в надутые «пельмени». Дело в том, что косметолог использовал биогель с техническим силиконом в составе, несмотря на то, что это вещество давно входит в список запрещенных для хирургии. Эта халатность стоила Беар красоты и карьеры.

Ее рот стал намного больше, из-за чего нарушилась симметрия лица. Позднее шарики геля обросли соединительной тканью, испортив мимику и образовав носогубные складки. У актрисы начались проблемы с дикцией, и Эммануэль перестала получать роли. Так ее карьера резко пошла на спад.