Помните врага Гарри Поттера в юности? Посмотрите, каким красавцем он вырос (фото)

История Гарри Поттера, рассказанная сначала в книгах Джоан Роулинг, а после и в фильмах, обрела миллионы поклонников по всему миру. Проекты франшизы подарили мировую известность многим актерам, которым посчастливилось попасть на съемочную площадку. Не стал исключением и Хиро Файнс Тиффин.

Именно он воплотил Тома Реддла или Волан-де-Морта в детстве. В картине «Гарри Поттер и Принц-полукровка» актер засветился, когда ему было 11 лет. Не будет преувеличением сказать, что именно эта лента открыла начинающему артисту дверь в мир большого кино.

Любопытно, что актер приходится племянником Рэйфу Файнсу, который воплотил взрослого Волан-де-Морта. Многие шептались о том, что роль Хиро получил исключительно благодаря такому родству. На самом же деле он честно прошел кастинг и обошел тысячи других претендентов на роль мальчика-злодея.

Сегодня Тиффину 25 лет, и он стал настоящим красавчиком, способным покорить не одно женское сердце. Актер по-прежнему активно снимается. Наиболее известный проект с его участием — мелодрама «После», вышедшая на экраны весной 2019 года.